Πόλεμος στο Ισραήλ: Σειρήνες σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων ρουκετών ήχησαν τη Δευτέρα στην Ιερουσαλήμ και ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στην πόλη, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές, δήλωσαν ανταποκριτές του AFP, εν μέσω του πολέμου που μαίνεται με τους μαχητές της Χαμάς στη Γάζα.

Ο στρατός επιβεβαίωσε ότι "σειρήνες ηχούσαν στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ", τις μεγαλύτερες πόλεις του Ισραήλ, ενώ μια συνεδρίαση του κοινοβουλίου που ξεκινούσε τη χειμερινή νομοθετική περίοδο διακόπηκε από τον συναγερμό για τις ρουκέτες.

Απόρροια του συναγερμού που σήμανε και στην Ισραήλ, ήταν να διακοπεί η συνεδρίαση της Κνεσέτ, που βρισκόταν σε εξέλιξη, με τους συμμετέχοντες να κατευθύνονται προς τα καταφύγια.

#WATCH | Israel | Three rockets intercepted by the Iron Dome in Tel Aviv as sirens heard in the background.

IDF tweets, "Sirens sounding in Tel Aviv and Jerusalem."

