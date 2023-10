Πόλεμος στο Ισραήλ: Nεκρά δύο μέλη της Χαμάς από αεροπορικές επιθέσεις

Δύο μέλη του πολιτικού σκέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ο Jawad Abu Shammala και ο Zakaria Abu Maamar, σκοτώθηκαν κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Τρίτη (10/10) στο Reuters αξιωματούχος της οργάνωσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη δολοφονία του Abu Shammala, του «υπουργού Οικονομικών της Χαμάς» λέγοντας ότι είχε χτυπηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο μεταξύ, η αστυνομία του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το περιστατικό, το οποίο θεωρείται ότι έλαβε χώρα σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας, βόρεια της πόλης Νεβιτότ, η οποία βρίσκεται περίπου πέντε μίλια από τα σύνορα με τη Γάζα.

Police and Border Police officers heroically neutralized two armed terrorists outside of Netivot on Saturday. We will continue working on the front lines to defend our civilians from terror pic.twitter.com/PQk9KiiKoT

— Israel Police (@israelpolice) October 9, 2023