Πόλεμος στο Ισραήλ: Μπαράζ βομβαρδισμών εν αναμονή της ανθρωπιστικής βοήθειας

Μάχες μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ και ενόπλων μαχητών της Χαμάς έγιναν σήμερα (23/12) στα βόρεια της Γάζας, την οποία προσπαθούν να ελέγξουν πλήρως οι Ισραηλινοί, ώστε να μπορέσουν να επικεντρώσουν μετά την προσοχή τους στις νότιες περιοχές.

Η εξέλιξη αυτή, καταγράφεται μία ημέρα μετά την έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αποστολή μεγαλύτερης βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με το διεθνή οργανισμό να αδυνατεί να απαιτήσει την κατάπαυση του πυρός.

Πυκνός καπνός υψώθηκε πάνω από την πόλη Τζαμπάλια, η οποία φιλοξενεί και τον μεγαλύτερο καταυλισμό προσφύγων στη Γάζα. Οι κάτοικοί της, ανέφεραν επίμονο αεροπορικό βομβαρδισμό, αλλά και πυρά κατά στόχων από ισραηλινά άρματα μάχης, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες κινήθηκαν σε μεγαλύτερη απόσταση εντός της πόλης.

Ινδία: Δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων δέχθηκε χτύπημα από drone

Ένα δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων που έπλεε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας δέχθηκε επίθεση από ένα εναέριο μη επανδρωμένο όχημα (drone).

Από το πλήγμα, προκλήθηκε φωτιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρία ναυτιλιακών ασφαλειών Ambrey.

Η φωτιά στο υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων αντιμετωπίστηκε χωρίς τραυματισμούς μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ το περιστατικό συνέβη σε απόσταση 200 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Βεραβάλ της Ινδίας, σύμφωνα με την Βρετανική εταιρία.

“Προκλήθηκε από την πυρκαγιά μερική δομική καταστροφή, ενώ έγινε και μερική εισροή υδάτων στο πλοίο”.

🚨 British Shipping Authority: An Israeli merchant ship was attacked by a drone off India pic.twitter.com/5o51apR0GA

— NPT (@NPTMEDIA1) December 23, 2023