Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 27 άμαχοι νεκροί στο Χάρκοβο το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον 27 άμαχοι σκοτώθηκαν κατά το τελευταίο 24ωρο σε επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, Σέρχι Μπολβίνοφ.

Road from Kharkiv is full of destroyed Russian military vehicles. #ukrainewar #ukraineinaction #Ukraine #UkraineUnderAttack #putin #putinwarcrimes pic.twitter.com/t6sL8aVIx0

Συνολικά, από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, έχουν σκοτωθεί στην περιοχή του Χάρκοβο 170 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πέντε παιδιά.

6a and 14a Derevyanka Street, 354th kindergartens and 89th lyceums. pic.twitter.com/53cxjJ4IfN

New evidence of Putin's war crimes in Kharkiv.

Η Μαριούπολη, στα νότια, έχει απομονωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες όμως δεν βρίσκονται μέσα στην πόλη, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του αμυντικού τομέα των ΗΠΑ. Ένας σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε επίσης ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» για τις ρωσικές δυνάμεις να την καταλάβουν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο ίδιος είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποκρούσει και πολλές απόπειρες των Ρώσων να καταλάβουν το Μικολάγιφ.

Aftermath of the night bombardment of #Sumy

At the moment, 21 dead are known, of which two are children. pic.twitter.com/tL3V1BgV2g

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022