Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από τα νυxτερινά ρωσικά πλήγματα

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τα ρωσικά νυκτερινά πλήγματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Στην πόλη Ουμάν (κεντρική Ουκρανία) «ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε» στους δέκα, καθώς οι διασώστες ανέσυραν άλλα «τρία πτώματα» από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

Στο Ντνίπρο, μεγάλη πόλη της κεντροανατολικής Ουκρανίας, σκοτώθηκαν μια γυναίκα και ένα παιδί, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο δημαρχος Μπόρις Φιλάτοφ.

Στο παρακάτω συγκλονιστικό βίντεο, μια γυναίκα μιλάει λίγα λεπτά αφού χτυπήθηκε η πολυκατοικία όπου διέμενε με την οικογένειά της:

"A rocket hit our home. We're all covered in blood. Children slept here, thank God we're all alive. All our windows are gone. We're all covered in blood. I was so scared" - this seems to be a video from the building in Uman, hit by a Russian rocket.#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/WbJjFrDPnK

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 28, 2023