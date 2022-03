Πόλεμος στην Ουκρανία: Το «μυστήριο» της ρωσικής φάλαγγας των 64 χιλιομέτρων

Θα μείνει στην ιστορία ως η μάχη του Κιέβου... Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται έξω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι ένα: «Γιατί οι ρωσικές δυνάμεις και ειδικότερα η φάλαγγα των 64 χιλιομέτρων έχουν ακινητοποιηθεί έξω από το Κίεβο και δεν επιτίθενται». Στο παραπάνω ερώτημα υπάρχουν δύο εκτιμήσεις. Μία από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και μία από τη Μόσχα.

Τι λένε οι Αμερικανοί; Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα τροφοδοσίας τόσο σε καύσιμα, όσο και σε πυρομαχικά. Για τον λόγο αυτόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών, ο ρωσικός στρατός έχει «φρενάρει» την επέλασή του και βρίσκεται στο ίδιο σημείο που βρισκόταν και χθες έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Επιπλέον, όμως, σύμφωνα πάντα με τον εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν να αντιμετωπίσουν μία ακόμη -μεγάλη- δυσκολία. Την έλλειψη τροφίμων. Όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, δημιουργούνται ειδικές ομάδες προς αναζήτηση τροφής, καθώς η τροφοδοτική αλυσίδα δεν επαρκεί για το σύνολο των Ρώσων στρατιωτών.

Όλα τα παραπάνω είναι η πτυχή και ερμηνεία των Αμερικανών. Υπάρχει και η ρωσική πλευρά, η οποία απορρίπτει τις αμερικανικές εικασίες και, όπως αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ, το σχέδιο της επίθεσης εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί εξ αρχής. Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με τις ρωσικές εκτιμήσεις, ο στρατός που συγκεντρώνεται έξω από το Κίεβο θα ενεργοποιηθεί βάσει σχεδίου, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί ή προχωρήσει οι επιχειρήσεις σε άλλα σημεία και ειδικότερα στο Χάρκοβο και τη Μαριούπολη.



Satellite images of the private #American company Maxar show many kilometers long columns of #Russian military equipment approaching #Kyiv from the northwest. It is located a few dozen kilometers from the city pic.twitter.com/4lL6mqDiYz

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022