Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζεται ο εφιάλτης για 9η μέρα

Η Ρωσία κλιμακώνει κι άλλο τη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, με τις ελπίδες για ειρήνευση να διαψεύδονται, μετά την αποτυχία και του δεύτερου γύρου συνομιλιών, την ώρα που η Δύση επιβάλλει μεν νέες οικονομικές κυρώσεις στη Μόσχα, αλλά απορρίπτει τις εκκλήσεις του Κιέβου να προστατεύσει με δικά της μαχητικά τον εναέριο χώρο της δοκιμαζόμενης χώρας, φοβούμενη ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Τα μηνύματα από την Πέμπτη ήταν δυσοίωνα, με τη νύχτα να επιβεβαιώνει τους φόβους, καθώς οι Ρώσοι χτύπησαν το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια και δείχνοντας ότι και η σημερινή ένατη μέρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων επιφυλάσσει συνέχιση του εφιάλτη. Ήδη, το προσφυγικό κύμα από την Ουκρανία διογκώνεται με πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να φεύγουν από τις εστίες τους, ενώ το μόνο για το οποίο συμφώνησαν οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας ήταν να ανοίξουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση αμάχων και την παράδοση φαρμάκων και τροφίμων σε τοποθεσίες όπου μαίνονται οι σκληρές μάχες.

Τον τόνο ενός δράματος δίχως τέλος έδωσε ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος σε διάγγελμά του δήλωσε ψυχρά ότι «η επιχείρηση προχωρά βάσει σχεδίου» και διαμήνυσε σε απειλητικό τόνο «κανείς δεν θα μας απειλήσει».

Firefighters try to extinguish buildings on fire as residents survey damage to their homes after air strikes in Kyiv’s Hatne suburb https://t.co/u3yK0MEY98 pic.twitter.com/MwC81KY61a

«Όλοι οι στόχοι που τέθηκαν επιτυγχάνονται με επιτυχία, η Ρωσία πολεμά τους ‘‘νεοναζί’’, οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες» είπε με κυνικό ύφος, μην αφήνοντας καμία αμφιβολία ότι η εισβολή θα συνεχιστεί. Και πολύ περισσότερο, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε στο διάγγελμά του δεν άφηνε το παραμικρό παράθυρο να κάνει αποδεκτή την έκκληση του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, να συναντηθούν για απευθείας συνομιλίες.

Άλλωστε ο νέος γύρος συνομιλιών των αντιπροσωπειών συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στις αρχές της εβδομάδας, κάτι που σημαίνει ότι ο δίαυλος παραμένει μεν ανοιχτός, αλλά ο πόλεμος δεν έχει ακόμα ορατό τέλος.

Τα όσα συνέβησαν τη νύχτα το επιβεβαιώνουν. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν επίκεντρο την πόλη Ζαπορίζια, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Πιθανόν να πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα της Μόσχας ότι θα επιχειρήσει να ελέγξει κάθε τι που έχει να κάνει με παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ουκρανία, στο πλαίσιο «ακύρωσης οποιασδήποτε απειλής εναντίον της Ρωσίας», όπως συχνά λένε οι αξιωματούχοι των δυνάμεων εισβολής, όταν αιτιολογούν την πολεμική επιχείρηση.

Η ανησυχία είναι μεγάλη για τη διαρροή ραδιενέργειας, αν και μέχρι το πρωί της Παρασκευής δεν εντοπίστηκε μεταβολή στο επίπεδο ραδιενέργειας.

Στα άλλα μέτωπα οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με σφοδρότητα και ενώ οι δυνάμεις υπεράσπισης του Κιέβου ετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο, αυτό της εισβολής αρμάτων στην πόλη για τον πλήρη έλεγχό από τους Ρώσους. Στα νότια και τα Ανατολικά της χώρας, το κυριότερο θέατρο μαχών έχει στηθεί στη Μαριούπολη, τον τελευταίο θύλακα που δεν ελέγχουν οι Ρώσοι στη γραμμή από την Κριμαία και το πάνω μέρος της Αζοφικής θάλασσας. Οι μάχες συνεχίζονται και στο Χάρκοβο.

"It turned into hell".

Walk through Kharkiv - a city devastated by Russian strikes.

Sky News has verified and located this video to downtown Kharkiv, in northeast Ukraine. British intelligence said the city is still in Ukrainian control.https://t.co/cz5NTchyMw pic.twitter.com/UMQfuvpikt

— Sky News (@SkyNews) March 3, 2022