Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Ντονμπάς επικεντρώνονται οι ρωσικές δυνάμεις - Στην Πολωνία ο Μπάιντεν

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχίζει το ταξίδι του στην Ευρώπη συναντώντας σήμερα Ουκρανούς πρόσφυγες στην Πολωνία, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα επικεντρώσει την επίθεσή του στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία.

Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι γύρω από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, τις δύο μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς κατέρριψαν τρία ρωσικά αεροσκάφη, κατέστρεψαν οκτώ άρματα μάχης, ενώ σκοτώθηκαν περίπου 170 Ρώσοι στρατιώτες

Στο Κίεβο ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή σήμερα στις 5.30 τα ξημερώματα, με τις ρωσικές δυνάμεις να σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ οι δυνάμεις του Κιέβου διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν την αντεπίθεσή τους στη Χερσώνα.

Στη Μαριούπολη περίπου 100.000 κάτοικοί της παραμένουν αποκλεισμένοι και στερούνται τα πάντα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη Ρωσία, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που προβλέπει ποινές κάθειρξης έως και 15 χρόνων για "ψευδείς πληροφορίες" σχετικά με τη δράση της Μόσχας στο εξωτερικό.

Την ίδια ώρα, ο Τζο Μπάιντεν συναντάται σήμερα στη Βαρσοβία με τους Πολωνούς ηγέτες και θα επισκεφθεί ένα κέντρο Ουκρανών προσφύγων όπου θα εκφωνήσει λόγο για την Ουκρανία

Δημοσίευμα δε της Wall Street Journal αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος ρωσικών εταιρειών που,παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στις ένοπλες δυνάμεις και στις υπηρεσίες πληροφοριών της Μόσχας.

Διαπραγματεύσεις ζητά ο Ζελένσκι

Σε νέο μήνυμά του τη νύχτα της Παρασκευής ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τόνισε ότι η σθεναρή αντίσταση των συμπατριωτών του είναι ένα μήνυμα προς τη Ρωσία ότι πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση.

Ωστόσο η διαδικασία για την εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης εξακολουθεί να μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη. Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, διαψεύδοντας εμμέσως πλην σαφώς κάποιες αισιόδοξες (και υπερφίαλες μάλλον) δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, «οι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα είναι πολύ δύσκολες».

Ο Κουλέμπα απέρριψε κάθε συναίνεση με τη Μόσχα σε αυτή τη φάση, ειδικά σε τέσσερα σημαντικά σημεία των συζητήσεων, οι οποίες πάντως φαίνεται να διεξάγονται με κάποιο τρόπο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Θύματα παιδιά

Εκατόν τριάντα έξι παιδιά έχουν σκοτωθεί αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από 31 ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας.Τα 64 σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου, και 50 παιδιά στην περιοχή του Ντονέτσκ. Επιπλέον, 199 παιδιά έχουν τραυματιστεί.

Children rehabilitation center in #Mariupol. Renovations finished in 2021, only to be destroyed by #Russia in 2022 pic.twitter.com/6eyE9TFz4e

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 25, 2022