Πόλεμος στην Ουκρανία: Ποιοί ζητούν ανταλλαγή αιχμαλώτων

Δύο Βρετανοί μαχητές που έχουν αιχμαλωτιστεί στην Ουκρανία από ρωσικές δυνάμεις εμφανίστηκαν στη ρωσική κρατική τηλεόραση σήμερα και ζήτησαν να τους ανταλλάξουν με φιλορώσο πολιτικό που κρατείται από τις ουκρανικές αρχές, ένα πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δύο Βρετανοί ζήτησαν από τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να τους βοηθήσει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από την Ουκρανία του φιλορώσου πολιτικού Βίκτορ Μεντβεντσούκ, ο οποίος εμφανίστηκε επίσης σε βίντεο που μεταδόθηκε περίπου την ίδια ώρα σήμερα από την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU στο οποίο ζητά και ο ίδιος να τον ανταλλάξουν.

Ο Μεντβεντσούκ, στην έκκλησή του προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε να τον ανταλλάξουν με τους υπερασπιστές της ουκρανικής πόλης της Μαριούπολης και των όποιων αμάχων επιτρέπεται να αποχωρήσουν.

«Θέλω να απευθυνθώ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το αίτημα να με ανταλλάξουν από την ουκρανική πλευρά με τους υπερασπιστές της Μαριούπολης και των κατοίκων της», δήλωσε ο Μεντβεντσούκ σε αυτό το σύντομο βίντεο που δεν φέρει ημερομηνία, στο οποίο είναι ντυμένος με μαύρα ρούχα και κάθεται σε ένα τραπέζι.

#Medvedchuk The #SBU released a video with Medvedchuk's appeal to Putin and Zelensky. He asks to be exchanged for Ukrainian residents and servicemen in #Mariupol pic.twitter.com/CojNMd8Vp9

— Freedom Truth Honor 🇺🇳 (@FreedomHonor666) April 18, 2022