Πόλεμος στην Ουκρανία: "Πιθανόν αύριο" ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λένε οι Ουκρανοί

Αύριο, 2 Μαρτίου, είναι πιθανός ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λένε ουκρανικές διπλωματικές πηγές.

Στο μεταξύ, για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών ενημερώθηκε σήμερα ο Πούτιν. "Σίγουρα ο Πρόεδρος έχει ενημερωθεί. Είναι πολύ νωρίς για να δώσουμε οποιαδήποτε εκτίμηση, δεν θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό πρόωρα", είπε κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο βοηθός του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι παρουσίασε προσωπικά στον Πούτιν τα αποτελέσματα του διαλόγου.

