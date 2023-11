Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρή από πυραυλικό χτύπημα Ρωσίδα ηθοποιός ενώ έδινε παράσταση σε στρατιώτες

Μία Ρωσίδα ηθοποιός σκοτώθηκε από ουκρανικό χτύπημα την ώρα που έδινε παράσταση μπροστά σε ρωσικά στρατεύματα, όπως αναφέρουν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η Πολίνα Μένσιχ έδινε παράσταση για ρωσική στρατιωτική γιορτή σε αίθουσα χορού στην κατεχόμενη Ουκρανία, η οποία χτυπήθηκε από βομβαρδισμό την Κυριακή 19 Νοεμβρίου.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι περίπου 20 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στο χτύπημα, αλλά οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει το ζήτημα. Τοπικά δημοσιεύματα πάντως αναφέρουν ότι η Μένσιχ έδινε παράσταση σε αίθουσα χωρητικότητας περίπου 150 ανθρώπων.

Russian actress Polina Menshikh was killed by Ukrainian shelling while performing for Russian soldiers in the Moscow-occupied Donetsk region, regional officials and a St. Petersburg theater confirmed. https://t.co/If0TfmLB78 pic.twitter.com/jfjjPpcnDi

— The Moscow Times (@MoscowTimes) November 22, 2023