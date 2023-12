Πόλεμος στην Ουκρανία: Κλιμάκωση συγκρούσεων και εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στην εκπνοή του 2023

Με εκατέρωθεν αιματηρά πλήγματα σε ουκρανικά και ρωσικά εδάφη κλιμακώνεται η σύγκρουση Μόσχας – Κιέβου λίγες ώρες πριν από την έλευση του νέου έτους. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η Ρωσία σφυροκόπησε με πυραύλους και drone την ουκρανική πόλη Χάρκοβο, λίγες ώρες μετά την πολύνεκρη αεροπορική επίθεση που – κατά τη Μόσχα – εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στην ακριβώς απέναντι πλευρά των συνόρων, τη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ. Η επίθεση άφησε πίσω της 24 νεκρούς, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των ρωσικών αρχών.

Στο πρώτο κύμα των ρωσικών επιθέσεων στην ουκρανική επικράτεια, τουλάχιστον έξι πύραυλοι έπληξαν το Χάρκοβο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινιεχούμποφ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, ξενοδοχεία και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο αγόρια ηλικίας 14 και 16 ετών και ένας σύμβουλος ασφαλείας μιας ομάδας Γερμανών δημοσιογράφων ήταν μεταξύ των τραυματιών στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

