Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο (Βίντεο)

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε χθες Κυριακή στην Αίγυπτο, ερχόμενος σε αντίθεση με όσα έλεγε την άνοιξη, πως η Μόσχα επιδιώκει ανατροπή της κυβέρνησης της Ουκρανίας.

«Οπωσδήποτε θα βοηθήσουμε τον ουκρανικό λαό να απαλλαγεί από το καθεστώς, που είναι απόλυτα αντιλαϊκό και εναντίον της ιστορίας», είπε ο κ. Λαβρόφ στο Κάιρο, προσθέτοντας ότι ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός θα ζήσουν μαζί στο μέλλον.



