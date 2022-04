Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένα δισ. ευρώ βοήθεια προαναγγέλλει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει ένα δισ. ευρώ για την υποστήριξη της Ουκρανίας και των χωρών που δέχονται πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο μετά την εισβολή της Ρωσίας, δήλωσε η πρόεδρος του εκτελεστικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Εξακόσια εκατομμύρια από αυτά θα πάνε στην Ουκρανία, στις ουκρανικές αρχές και εν μέρει στα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν σε μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την Ουκρανία που πραγματοποιείται στη Βαρσοβία (Πολωνία). «Και 400 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε στα κράτη της πρώτης γραμμής που κάνουν μια τόσο εξαιρετική δουλειά και βοηθούν τους πρόσφυγες που έρχονται», είπε ακόμη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Today we raised 9.1 billion euros for the people fleeing the invasion, inside Ukraine and abroad. And more will come!



We will continue providing support.



And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/Phpyyl0QZW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022