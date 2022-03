Πόλεμος στην Ουκρανία: Διεκόπη και η δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνσης των αμάχων της Μαριούπολης

Η δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνσης των αμάχων κατοίκων της Μαριούπολης, που είναι περικυκλωμένη από ρωσικές δυνάμεις και συμμάχους τους, «διεκόπη», ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι η ΔΕΕΣ, η οποία είχε ανοίξει την δίοδο. «Εν μέσω καταστροφικών σκηνών ανθρώπινων βασάνων στη Μαριούπολη, μια δεύτερη προσπάθεια σήμερα να ξεκινήσει η απομάκρυνση περίπου 200.000 ανθρώπων από την πόλη σταμάτησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι η σχεδιαζόμενη για σήμερα απομάκρυνση των αμάχων της Μαριούπολης δεν ήταν εφικτή εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών.

Οι αρχές στην Μαριούπολη, που είναι πολιορκημένη από ρωσικά στρατεύματα, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θέλουν να απομακρύνουν τους αμάχους από τις 12:00, της επομένης μιας ανεπιτυχούς προσπάθειας, λόγω της συνέχισης των έντονων βομβαρδισμών. Την 11η ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτή η πόλη των 450.000 κατοίκων βρίσκεται υπό «ανθρωπιστικό αποκλεισμό», σύμφωνα με τον δήμαρχο της Βαντίμ Μποιττσένκο. Ο αποκλεισμός προκαλεί «χιλιάδες τραυματίες» και επιβεβαιώνει ότι «η Μαριούπολη δεν υπάρχει πλέον».

Οι κάτοικοι δεν έχουν νερό, φαγητό, θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Η πτώση της Μαριούπολης θα αποτελούσε σημείο καμπής, επιτρέποντας τη διασταύρωση μεταξύ των στρατευμάτων που προέρχονται από την προσαρτημένη Κριμαία, που έχουν ήδη καταλάβει τα άλλα βασικά λιμάνια του Μπερντιάνσκ και του Χερσώνα, και εκείνων που προέρχονται από το Ντονμπάς.

Many buses have departed to evacuate civilians from Mariupol. The second-attempt-ceasefire around the city has just started. It was agreed during the last talks between Ukrainian and Russian delegations. Yesterday the first attempt for ceasefire was disrupted - Zaporizhia head. pic.twitter.com/7booECbEw5

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 6, 2022