Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Ένας μήνας φρίκης - Πάνω από 4.000 παιδιά νεκρά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Το 70% των κατοίκων της Γάζας έχουν εκτοπιστεί καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι

Οι συνεχιζόμενοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας έχουν ήδη οδηγήσει στον εκτοπισμό το 70% του πληθυσμού του πολιορκημένου θύλακα μέσα σε μόλις ένα μήνα, ανέφερε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Γάζας.

Τουλάχιστον 1,61 εκατομμύρια από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των ασταμάτητων βομβαρδισμών και επιθέσεων πυροβολικού, οι οποίοι έχουν ήδη σκοτώσει περισσότερους από 10.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάνω από 4.100 παιδιά.

Στην ανακοίνωση του γραφείου αναφέρεται επίσης ότι το 2% του συνολικού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας έγινε άμεσα θύμα της ισραηλινής επίθεσης αφού είτε σκοτώθηκε είτε τραυματίστηκε.

Αντιπολεμική διαδήλωση στο Μιζούρι

Πάνω από 75 ακτιβιστές στο Μιζούρι εμπόδισαν κάθε σημείο εισόδου στο κτίριο της Boeing όπου παράγονται βόμβες και πυρομαχικά που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στη Γάζα.

Το εργοστάσιο κατασκευής έχει προμηθεύσει το Ισραήλ με σχεδόν 1.000 βόμβες από τις 7 Οκτωβρίου.

Over 75 activists in Missouri have obstructed every entry point to the Boeing building where bombs and ammunition used by Israel in Gaza are produced.

The manufacturing plant has supplied Israel with almost 1,000 bombs since 7 Octoberhttps://t.co/U3MHIrXzUY

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 7, 2023