Πέθανε σε ηλικία 107 ετών η Μίμι Ράινχαρντ: Ήταν η γραμματέας που συνέταξε τη «Λίστα του Σίντλερ»

Η γραμματέας του Όσκαρ Σίντλερ, η Μίμι Ράινχαρντ, που συνέταξε τη διάσημη λίστα του Γερμανού βιομηχάνου σώζοντας περισσότερους από 1.000 Εβραίους κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πέθανε στο Ισραήλ σε ηλικία 107 ετών, γνωστοποίησε σήμερα η οικογένειά της.

«Η πολυαγαπημένη και μοναδική μου γιαγιά μόλις πέθανε σε ηλικία 107 ετών. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε στα εβραϊκά η εγγονή της Νίνα σε ένα μήνυμα προς τους συγγενείς της, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αυστριακής και εβραϊκής καταγωγής, η Μίμι Ράινχαρντ ζούσε στην Κρακοβία (Πολωνία) πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και προσελήφθη από τον Όσκαρ Σίντλερ για τον οποίο εργάστηκε μέχρι το 1945.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ίδια είχε συντάξει τους καταλόγους των Εβραίων εργαζομένων του Σίντλερ που σώθηκαν από τους θαλάμους αερίων των Ναζί από τον Όσκαρ Σίντλερ, η ιστορία του οποίου έγινε δημοφιλής μετά την προβολή της ταινίας «Η Λίστα του Σίντλερ» του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ, που βραβεύτηκε με επτά Όσκαρ και άλλα δεκάδες διεθνή βραβεία.

This week, the Embassy delivered very special (physically distanced) birthday greetings. Mimi Reinhard turned 106 (!), Holocaust survivor from Vienna, was Oskar Schindler's secretary & made aliyah when she was 92 (!) (Picture via @nytimes)

