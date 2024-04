Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο σε ηλικία 114 ετών

Ο Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα από τη Βενεζουέλα, ο οποίος έγινε το 2022 ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, βάσει του Βιβλίου των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, πέθανε σε ηλικία 114 ετών, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές και η οικογένειά του.

«Ο Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα πέρασε στην αιωνιότητα σε ηλικία 114 ετών. Ο άνθρωπος αυτός από το Ελ Κόμπρε προσέφερε στη Βενεζουέλα το ρεκόρ μακροβιότητας που αποδίδεται από τα Ρεκόρ Γκίνες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

The world's oldest man, Juan Vicente Perez Mora, celebrated his 113th birthday in Venezuela pic.twitter.com/OhRLP2tKxS

— Reuters (@Reuters) May 28, 2022