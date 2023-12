Παρίσι: Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ λόγω απεργίας του προσωπικού

Ο Πύργος του Άιφελ, σύμβολο της πόλης του Παρισιού και ένα από τα μνημεία που προσελκύουν τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, θα παραμείνει σήμερα κλειστός λόγω απεργίας του προσωπικού του.

Σε απεργία κατεβαίνει το προσωπικό του Πύργου του Άιφελ καταγγέλλοντας τη σημερινή διαχείριση

Αυτό ανακοίνωσε η SETE, η εταιρεία εκμετάλλευσης του μνημείου.

Οι εργαζόμενοι στον Πύργο του Άιφελ αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία την 100ή επέτειο του θανάτου του μηχανικού Γκυστάβ Εφέλ για να καταγγείλουν «τη σημερινή διαχείριση που οδηγεί την SETE απευθείας στον τοίχο», αναφέρει σε ανακοίνωση το συνδικάτο CGT.

🇫🇷 Aujourd’hui marque le centenaire de la disparition de Gustave Eiffel ! Pour célébrer son génie et son héritage, on vous a préparé, avec @michaelcanitrot une édition spéciale du @monumental_tour, à voir ce soir à 21h sur notre page Facebook et à 22h50 sur @CStar. pic.twitter.com/F2mvNkwTUi

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) December 27, 2023