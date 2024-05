Παρίσι: Ακριβότερα τα εισιτήρια για τον Πύργο του Άιφελ - Αυξάνεται κατά 20% η τιμή τους

Ο εμβληματικός Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι αυξάνει τις τιμές των εισιτηρίων του κατά 20%, προκειμένου να καλύψει το κόστος των εργασιών ανακαίνισης και των οικονομικών απωλειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ένα εισιτήριο για έναν ενήλικα που περιλαμβάνει τη βόλτα με το ασανσέρ στην κορυφή του Πύργου θα κοστίζει 35,30 ευρώ από τις 17 Ιουνίου και μετά, από 29,40 ευρώ που είναι σήμερα. Το ίδιο εισιτήριο για παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών θα κοστίζει 17,70 ευρώ και η τιμή για παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως 11 ετών θα είναι 8,90 ευρώ.

Ζημία από την πανδημία

Η αύξηση των τιμών επήλθε, όπως μετέδωσε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, εν μέρει λόγω μιας «σημαντικής απώλειας εσόδων» που προκλήθηκε από την «υγειονομική κρίση μεταξύ 2020 και 2022».

Το 2020, λιγότεροι από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τον Πύργο του Άιφελ, έναντι σχεδόν 6,2 εκατομμυρίων επισκεπτών το προηγούμενο έτος, ανέφερε η εταιρεία εκμετάλλευσης του μνημείου Sociéte d' Exploitation de la tour Eiffel (SETE). Λιγότεροι από 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τον πύργο την επόμενη χρονιά.

Και τα δύο έτη, το κόστος λειτουργίας ήταν περίπου τριπλάσιο από τον συνολικό κύκλο εργασιών του μνημείου, δήλωσε η SETE.

Εργασίες ανακαίνισης

Οι εργασίες ανακαίνισης βρίσκονται επίσης πίσω από την αύξηση του κόστους, συμπεριλαμβανομένων των «μέτρων πρόληψης του μολύβδου» που σχετίζονται με το βάψιμο του πύργου, ανέφερε το BFMTV. Οι εργασίες βαφής αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το 2027, ενώ προγραμματίζονται επίσης εργασίες στους ανελκυστήρες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε περιστασιακά κλεισίματα.

Με πληροφορίες από: Eiffel Tower ticket prices to rise by 20% to help cover renovation costs by Catherine Nicholls, CNN

