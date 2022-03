Ουκρανία: Ο Τσετσένος ηγέτης καυχιέται ότι κατέλαβε το δημαρχείο της Μαριούπολης

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ υποστηρίζει ότι οι άνδρες του έχουν πάρει τον έλεγχο του δημαρχείου της Μαριούπολης το οποίο έχει περικυκλωθεί εδώ και εβδομάδες, και ύψωσαν τη σημαία τους στο κτίριο.

Ο Καντίροφ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram στο οποίο μεταδίδεται ένα τηλεφώνημα μεταξύ του Ρώσου βουλευτή Άνταμ Ντελιμχάνοφ και των «γενναίων» Τσετσένων μαχητών.

«Τα παιδιά τηλεφώνησαν ότι απελευθέρωσαν το δημαρχείο της Μαριούπολης και ύψωσαν τη σημαία μας σε αυτό», εξηγεί ο Καντίροφ για το βίντεο. Δεν υπήρξε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ίδιος πρόσθεσε πως άλλες ρωσικές μονάδες προωθούνται παράλληλα σε αυτό το μεγάλο λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς. «Με τη βοήθεια του Αλλάχ, η Μαριούπολη σύντομα θα καθαριστεί πλήρως», σημείωσε.

#Kadyrov's troops alledgedly captured an administrative building on ''Prospekt Pobeda'' (Victory street/Peremohy ave in #Ukrainian) in #Mariupol. This phone call was uploaded on Ramzan Kadyrov's telegram channel. I will post the location in next comment. pic.twitter.com/IszLHaoxck

— Heuvelrug Intelligence (@HillridgeOSINT) March 24, 2022