Ουκρανία: Έφτασαν στο Κίεβο τα πρώτα Patriot - Τι σημαίνει η κίνηση των ΗΠΑ

Ο ουκρανικός στρατός παρέλαβε τα πρώτα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, που θα βοηθήσουν το Κίεβο να προστατευθεί από τις ρωσικές επιδρομές, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας της Ουκρανίας Ολέξιι Ρέζνικοφ.

«Σήμερα, ο όμορφος ουκρανικός ουρανός μας γίνεται ασφαλέστερος διότι τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot έφθασαν στην Ουκρανία», έγραψε στο Twitter ο ουκρανός υπουργός Αμυνας ευχαριστώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Γερμανία και την Ολλανδία που «κράτησαν τον λόγο τους».

Οι Patriot, που κατασκευάζονται από την εταιρείας Raytheon Technology Corp, είναι σχεδιασμένοι για να αναχαιτίζουν εισερχόμενους πυραύλους και η Ρωσία έχει προειδοποιήσει αρκετές φορές αυτούς τους μήνες πως αν το ΝΑΤΟ παραδώσει τα συγκεκριμένα συστήματα στην Ουκρανία, η κίνηση αυτή θα θεωρηθεί κλιμάκωση της έντασης.

Στην ανάρτησή του, ο Ρεζνίκοφ αναφέρει: «Patriots για τους πατριώτες! Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε ένα όνειρο; Πρέπει να το πούμε στον κόσμο και να το κάνουμε πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς συνέβη με τα Patriots ακόμη και πριν από τον πόλεμο μεγάλης κλίμακας, ακόμη και πριν από τον διορισμό μου στην πιο σημαντική θέση της ζωής μου στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου.

Αυτό ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο του 2021. Τότε ήταν που είπα για πρώτη φορά στους εταίρους μας: «Χρειαζόμαστε τα Patriots». Η ελευθερία και η ανεξαρτησία της χώρας μας απειλούνται. Και τι ακούσαμε; Είναι αδύνατον! Αλλά το αδύνατο είναι δυνατό.

Σήμερα, ο όμορφος ουρανός της Ουκρανίας μας γίνεται πιο ασφαλής επειδή τα συστήματα αεράμυνας Patriot έφτασαν στην Ουκρανία. Οι στρατιώτες μας, έχουν μάθει τον χειρισμό τους, όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Και οι εταίροι μας κράτησαν τον λόγο τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς με επικεφαλής τον Πρόεδρό μας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ευχαριστούμε τον αμερικανικό, γερμανικό και ολλανδικό λαό. Θα νικήσουμε μαζί».



“Patriots” for patriots



Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023