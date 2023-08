Ουκρανία: Βίντεο από τη δοκιμαστική εκτόξευση πύραυλου μεγάλου βεληνεκούς

Την επιτυχή δοκιμή ουκρανικού πύραυλου μεγάλου βεληνεκούς ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στο νέο πύραυλο στην καθημερινή τηλεδιάσκεψη, στην οποία, ειδικότερα, ακούστηκε η αναφορά του αρχηγού του Ουκρανικού Στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι, σχετικά με την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ενώ εκπρόσωποι του υπουργείου Στρατηγικής μίλησαν για τη δική τους παραγωγή.

«Επιτυχής χρήση του δικού μας όπλου μεγάλου βεληνεκούς: ο στόχος επλήγη σε απόσταση 700 χιλιομέτρων» έγραψε ο Ζελέσνκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να αναφερθεί σε καμία άλλη λεπτομέρεια. Δεν είναι σαφές ποιόν στόχο εννοούσε, αλλά η είδηση έγινε γνωστή μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στην πόλη Πσκοφ, που απέχει περίπου 800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, στο οποίο καταστράφηκαν τέσσερα ρωσικά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη.

The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.

“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting...”.

P.S. Quiet and singing Ukrainian night... pic.twitter.com/0sBmXZWFLh

