Ουάσιγκτον: Στρατιωτικός των ΗΠΑ αυτοπυρπολήθηκε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ (βίντεο)

Απόπειρα αυτοκτονίας με αυτοπυρπόληση έκανε ένας αμερικανός στρατιωτικός μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χθες Κυριακή (25/2), διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, εικόνες που μεταδίδονταν απευθείας μέσω της πλατφόρμας Twitch τον εικονίζουν, με στρατιωτική περιβολή, να δηλώνει ότι «δεν θα γίνει συνεργός σε γενοκτονία, να περιλούζεται με εύφλεκτο υγρό και να βάζει φωτιά φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!» ώσπου πέφτει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, μέλη της Secret Service -της υπηρεσίας φύλαξης υψηλών προσώπων και ξένων διπλωματικών αποστολών- σπεύδουν στο σημείο και σβήνουν τη φωτιά.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο το στιγμιότυπο. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε πως το βίντεο αποσύρθηκε από την πλατφόρμα, ωστόσο, συνεχίζει να κυκλοφορεί στο Χ (πρώην Twitter).

Ο άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, με «σοβαρά τραύματα που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο», ανέφερε η πυροσβεστική της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία πως ο άνδρας υπηρετούσε το τρέχον διάστημα στις τάξεις της, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά της η πρεσβεία του Ισραήλ ανέφερε πως κανένα μέλος του προσωπικού της δεν υπέστη τραυματισμό στο συμβάν και ότι ο αμερικανός στρατιωτικός του ήταν «άγνωστος».

Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό (Προσοχή, σκληρές εικόνες):

This is the video of #US soldier who set himself on fire in front of the 🇮🇱 embassy in Washington

If the countries do not act to stop the #genocide, such events will happen more, especially in the countries that support Israel, because what is happening in Gaza, it is unbearable pic.twitter.com/0Ns7k1KL37

— Gaza Under Attack_🇵🇸 (@Palestine001_) February 26, 2024