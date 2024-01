Ουαλία: Μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανικό πάρκο - Δείτε βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε ένα βιομηχανικό πάρκο της Ουαλίας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η πυροσβεστική υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας έλαβε μια κλήση στις 20.22, τοπική ώρα, για πυρκαγιά στο Βιομηχανικό Πάρκο Μπρίτζεντ, στο Κόιτσερτς. Τουλάχιστον δέκα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται επί τόπου.

Another video here from Thomas Littlejohns of the Bridgend Industrial Estate fire in which loud bangs can be heard and sirens - latest here - https://t.co/9Ybh6EFVGo pic.twitter.com/Mq8nqh3S5o

— WalesOnline 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WalesOnline) January 19, 2024