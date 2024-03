Όσκαρ 2024: Τέσσερα τα βραβεία για το Poor Things του Λάνθιμου, σάρωσε με επτά το Oppenheimer

Σε μια σπουδαία βραδιά για την ταινία Poor Things και τον Γιώργο Λάνθιμο εξελίχθηκε η 96η απονομή των βραβείων Όσκαρ. Η ταινία του έλληνα σκηνοθέτη κατάκτησε 4 βραβεία Όσκαρ: Αυτό του καλύτερου Καλύτερου Μακιγιάζ / Κομμώσεων, της Καλύτερης Σκηνογραφίας, των Καλύτερων Κοστουμιών και φυσικά του Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Έμα Στόουν, ως Μπέλα Μπάξτερ.

(Γιώργος Λάνθιμος - Έμμα Στόουν)

Μεγάλος νικητής της βραδιάς το «Οπενχάιμερ», το οποίο φεύγει από το Λος Άντελες με 7 αγαλματίδια. Πρόκειται για τα: Όσκαρ καλύτερης ταινίας, Οσκαρ Α’ Ανδρικού (Κίλιαν Μέρφι), Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), Όσκαρ Μοντάζ, Όσκαρ Φωτογραφίας, Όσκαρ Μουσικής και Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Ο Κίλιαν Μέρφι παραλαμβάνει το χρυσό αγαλματίδιο

Cillian Murphy wins Best Actor for his role in #Oppenheimer at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/UmRAiLO9Qg

— The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024