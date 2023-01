Οργή στην Τουρκία: Κρέμασαν ομοίωμα του Ερντογάν έξω από το δημαρχείο της Στοκχόλμης (βίντεο)

Οργή επικρατεί στην Τουρκία, έπειτα από διαδήλωση Κούρδων στη Στοκχόλμη, όπου κρέμασαν ανάποδα ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κληθεί ο πρέσβης της χώρας στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πηγή από τη μεριά της Άγκυρας τονίστηκε η προσδοκία ότι πρέπει να εντοπιστούν οι δράστες του περιστατικού, να διεξαχθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και η Σουηδία να τηρήσει τις υποσχέσεις της.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Τομπάιας Μπίλστρομ, δήλωσε ότι η Στοκχόλμη καταδίκασε το περιστατικό, αλλά δεν αναφέρθηκε άμεσα σε καμία χώρα.

Τι συνέβη

Πλάνα που δημοσίευσαν φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν υποστηρικτές του PKK, όπως ανέφεραν, να κρεμούν ένα ομοίωμα του Τούρκου ηγέτη σε διαδήλωση έξω από το δημαρχείο της Στοκχόλμης.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership

The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”

pic.twitter.com/F5UB74ywd6

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 12, 2023