Οι τελευταίες στιγμές ενός 18χρονου πριν χαθεί στη θάλασσα (βίντεο)

Βίντεο δείχνει τον πανικό νεαρών παιδιών που βρίσκονταν πάνω σε ένα μικρό κρουαζιερόπλοιο μόλις συνειδητοποιούν ότι ένας από αυτούς έχει πηδήξει στο νερό σε μία βουτιά που αποδείχθηκε μοιραία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στις Μπαχάμες όταν μία παρέα νεαρών θέλησε να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους.

Ο 18χρονος Κάμερον Ρόμπινς πηδάει στο νερό κι αν και αρχικά η παρέα φαίνεται να διασκεδάζει με την πράξη πολύ γρήγορα ανησυχούν καθώς ο 18χρονος φαίνεται να προσπαθεί να επιπλεύσει στα σκοτεινά νερά, φορώντας το μαγιό του και χωρίς σωσίβιο προτού παρασυρθεί από τα ρεύματα.

footage shows cameron robbins, 18, who jumped off a cruise ship in the bahamas as a dare on wednesday 5/24/23. he has still not been found and the search has been suspended. pic.twitter.com/1vYTc6Ao7b

