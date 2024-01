Οι Ουκρανοί επιστρατεύουν... γάτες στον πόλεμο κατά της Ρωσίας

Οι γάτες είναι το τελευταίο όπλο το οποίο έχουν επιστρατεύσει στις εμπόλεμες ζώνες οι Ουκρανοί.

Όπως αναφέρει το politico.eu τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ουκρανίας είναι γεμάτα από αιλουροειδή, δείχνοντας πώς βοηθούν τους στρατιώτες ως ζώα συναισθηματικής υποστήριξης, προσελκύουν δωρεές προς τον στρατό με τη χνουδωτή χαριτωμενιά τους, αλλά και πολεμούν τους εισβολείς - στην προκειμένη περίπτωση τα ποντίκια.

Οι γάτες φτάνουν συνήθως στις θέσεις του ουκρανικού στρατού από κοντινά χωριά ή πόλεις που έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο. Εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες τους, τα κατοικίδια αναζητούν ανθρώπινη προστασία από τους συνεχείς βομβαρδισμούς, τις επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τα ναρκοπέδια.

"Shaiba" the kitty and his owner have changed into lighter clothes for the summer. These two are really cool 😎 pic.twitter.com/0pHXoWxXMf

— ✙ Andriy The Tall Cossack ✙ 🇺🇦🇺🇲 (@AndriyNafo18) May 9, 2023