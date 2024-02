Ο Νετανιάχου ετοιμάζει επίθεση στη Ράφα -Προειδοποιήσεις για λουτρό αίματος, «θα είναι καταστροφή» λένε οι ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να εκπονήσει ένα διττό σχέδιο για την εκκένωση αμάχων από τη Ράφα, στη νότια Γάζα και τη συντριβή των εναπομεινάντων ταγμάτων της Χαμάς, την ώρα που η πίεση της διεθνούς κοινότητας στο Ισραήλ αυξάνεται.

Αυξάνονται οι φόβοι για νέα αιματοχυσία

«Είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος του πολέμου χωρίς να εξοντώσουμε τη Χαμάς και να αφήσουμε τέσσερα τάγματα της Χαμάς στη Ράφα» και αυτό απαιτεί επίσης «οι άμαχοι να απομακρυνθούν από τις εμπόλεμες ζώνες», επισημαίνει το γραφείο του Νετανιάχου σε ένα δελτίο Τύπου.

Israeli PM Benjamin Netanyahu has asked the IDF to come up with a "dual plan" to evacuate the civilian population in Rafah in the southern Gaza Strip before "disbanding" Hamas battalions allegedly located there, according to his office. https://t.co/zGjr6L3OKr

