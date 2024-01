Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ζητάει τη βοήθεια της Taylor Swift

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, θέλει να επιστρατεύσει τα “μεγάλα μέσα” ενόψει ευρωεκλογών, ώστε να κινητοποιήσει περαιτέρω τη νεολαία και να πάρει τον δρόμο προς τις κάλπες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ο Σχοινάς ζήτησε την αρωγή της ίδιας της Taylor Swift, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο απόλυτο απόγειο της καριέρας της. “Κανείς δεν μπορεί να κινητοποιήσει τη νεολαία καλύτερα από τους νέους” είπε ο ίδιος σε Συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Τετάρτη για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. “Είναι οι νέοι που μπορούν να κινητοποιήσουν τους νέους να συμμετάσχουν, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι μπορούν να κάνουν οι Επίτροποι”, ανέφερε σχετικά.

Και ποιο πρόσωπο θα ήταν ιδανικότερο από το πρόσωπο της χρονιάς για το Time; “Ελπίζω πολύ ότι κάποιος από την ομάδα επικοινωνίας της να παρακολουθήσει αυτή τη συνέντευξη Τύπου και να της μεταφέρει το αίτημά μας”, είπε ο Σχοινάς, κάνοντας ανοιχτό κάλεσμα προς την Taylor Swift.

Η πολιτική θέση της Swift

Τον περασμένο Σεπτέμβριο πάντως, η super star ενθάρρυνε τους 272 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram να εγγραφούν και να ψηφίσουν με αποτέλεσμα να εγγραφούν τελικά χιλιάδες νέοι ψηφοφόροι για τις αμερικανικές εκλογές του 2024. Η Swift μετείχε έτσι ενεργά στη δράση για την Εθνική Ημέρα Εγγραφής Ψηφοφόρων, παροτρύνοντας τους θαυμαστές της να βεβαιωθούν ότι θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ.

“Σας έχω ακούσει να υψώνετε τις φωνές σας και ξέρω πόσο δυνατές είναι. Βεβαιωθείτε ότι είσαστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσετε στις εκλογές μας αυτή τη χρονιά!” είχε γράψει χαρακτηριστικά σε story της στο Instagram, κοινοποιώντας τον σύνδεσμο για τη μη κερδοσκοπική πλατφόρμα εγγραφής εκλογέων, Vote.org.

