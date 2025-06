Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Σινουάρ, σε επιδρομή στις 13 Μαΐου

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Σινουάρ, τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάμεντ Σινουάρ.

Ειδικότερα, ήταν ο στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στις 13 Μαΐου. Ο Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Σινουάρ σκοτώθηκε.

We eliminated the Head of Hamas, again. He happens to be a Sinwar too.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 31, 2025