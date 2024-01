Νορβηγία: Θαμμένη στο χιόνι η χώρα - Έκλεισε το αεροδρόμιο του Όσλο

Έκλεισε σήμερα για λόγους ασφαλείας το βασικό αεροδρόμιο του Όσλο εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή της νορβηγικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor, ενώ πολλά δρομολόγια τρένων και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς αντιμετώπισαν σημαντικές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Σταμάτησαν αεροπλάνα και τρένα στο Οσλο

Κύμα ψύχους σαρώνει την Ευρώπη. Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τουλάχιστον τις 15:30 (ώρα Ελλάδος) αλλά δεν αποκλείεται να παραταθεί η διακοπή της λειτουργίας του. Αυτό είναι υπερβολικά σπάνιο…υπάρχει τόσο πολύ χιόνι που οι πιλότοι δεν μπορούν να δουν τα φώτα στο έδαφος και έτσι διακόψαμε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις. Πρώτα η ασφάλεια, είπε εκπρόσωπος της Avinor.

Η Avinor ζήτησε από τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για πληροφορίες.

Snow day in Norway (we usually don't do those)

schools are closed

airport closed

trains/busses are not running

first responders are stuck

my cat pissed on the porch (thanks)

❄️we KNOW snow - but 'snow day' used to be a joke #climatechange #arcticvortex pic.twitter.com/mkSdnXqVfp

— Slava Ukraini - Vote Blue (@SoonReachLin) January 17, 2024