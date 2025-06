Νιγηρία: Τρομακτικό τροχαίο αφήνει πίσω του 21 νεκρούς αθλητές (βίντεο)

Είκοσι ένας αθλητές, οι οποίοι επέστρεφαν από εθνική διοργάνωση της Νιγηρίας, έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο, ενημέρωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής τροχαίας, το δυστύχημα, στο οποίο δεν ενεπλάκησαν άλλα οχήματα, πιθανόν οφειλόταν «στην κούραση» του οδηγού ή στο ότι είχε αναπτύξει «υπερβολική ταχύτητα» κατά τη διάρκεια νυχτερινής διαδρομής.

Τα θύματα επέστρεφαν στην Κάνο, στο βόρειο τμήμα της χώρας, από εθνική διοργάνωση αθλητικών αγώνων, την 22η κατά σειρά, που έγινε κάπου 1.000 χιλιόμετρα νοτιότερα, στην πολιτεία Όγκουν.

A road accident in Kura Local Government Area, Kano, involving the Kano State sports delegation returning from the National Sports Festival in Ogun State, is feared to have resulted in multiple fatalities after their vehicle reportedly plunged off a bridge. pic.twitter.com/5b9b6eLgdf

Ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου δήλωνε προ ημερών ότι η αθλητική διοργάνωση αυτή, που συμπεριλάμβανε από αγώνες μπάσκετ με αμαξίδιο ως αγώνες παραδοσιακής πάλης της δυτικής Αφρικής, αποτέλεσε αντανάκλαση «της ενότητας, της δύναμης και της ανθεκτικότητας που μας ορίζουν ως έθνος».

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο οδικό δίκτυο της Νιγηρίας, που βρίσκεται σε κακή κατάσταση και δεν συντηρείται επαρκώς, με τις αρχές να αποδίδουν τα περισσότερα στην υπερβολική ταχύτητα και σε παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

#WATCH !!!! At least 21 athletes and officials from Kano State, who recently participated in the National Sports Festival in Ogun State, have tragically lost their lives in a road accident. 😭💔😭💔😭💔😭

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The accident took place on the… pic.twitter.com/ej6HdtJDo3

— Authentic voice (@Authenticvoice6) May 31, 2025