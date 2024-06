Νεκρός Ισραηλινός που αγνοείτο από τις 7 Οκτωβρίου – Ταυτοποιήθηκαν τα λείψανά του

Ένας Ισραηλινός, ο οποίος αγνοούνταν από τις 7 Οκτωβρίου, ημέρα επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, και ο οποίος θεωρούνταν ότι συγκαταλέγεται στους ομήρους που μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκε νεκρός στο συνοριακό χωριό όπου κατοικούσε, μετέδωσαν σήμερα τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα του Ντόλεβ Γεχούντ και πρόσθεσε ότι αυτό κατέστη δυνατό έπειτα από μακροχρόνιες εξετάσεις και αναλύσεις.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Γεχούντ σκοτώθηκε από την Χαμάς στη διάρκεια της σφαγής στο κιμπούτς Νιρ Οζ, όπου πολλοί άλλοι κάτοικοί του έχασαν τη ζωή τους -κάποιοι μέσα στα σπίτια τους που πυρπόλησε η οργάνωση- ή απήχθησαν.

Dolev Yehud was a paramedic and was murdered by Hamas during the October 7 massacre, when he left his house in order to try to save lives. His body was located in Kibbutz Nir Oz.

Following an identification process that was carried out by medical officials from the National… pic.twitter.com/91bJTY6bvS

