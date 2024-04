Νέα γκάφα από τον Μπάιντεν: Μπέρδεψε τη Ράφα με την ισραηλινή πόλη Χάιφα

Σε νέα γκάφα υπέπεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος σε συνέντευξή του, την περασμένη Τρίτη, μπέρδεψε την ισραηλινή πόλη-λιμάνι Χάιφα με το τελευταίο καταφύγιο αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, τη Ράφα.

Ο 81χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τη γκάφα όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Reshad Hudson του Nexstar Media σχετικά με το σχέδιό του να κερδίσει ξανά φιλοπαλαιστίνιους ψηφοφόρους στον απόηχο του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.

Δείτε το βίντεο:

Biden is confused, again: “I made it clear to Israel, don’t move on to Haifa!” pic.twitter.com/SD0n4zOZkS

— Clash Report (@clashreport) April 18, 2024