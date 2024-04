Νέα επίθεση στο Σίδνεϊ: Άγνωστος μαχαίρωσε ιερέα σε live μετάδοση - Προσοχή σκληρές εικόνες

Ένα νέο σοκαριστικό περιστατικό, λίγες μέρες μετά από την επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην οποία σκοτώθηκαν έξι άτομα, σημειώθηκε και πάλι στο Σίδνεϊ.

Ένας άγνωστος με μαχαίρι πλησίασε τον ιερέα στην Αγία Τράπεζα και τον μαχαίρωσε πολλές φορές.

Μάλιστα η επίθεση μεταδόθηκε ζωντανά.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η αστυνομία του Σίδνεϊ ανακοίνωσε την σύλληψη του δράστη

Το τρομακτικό βίντεο του περιστατικού, το οποίο μεταδόθηκε μάλιστα ζωντανά στη σελίδα της εκκλησίας στο YouTube, δείχνει τον Επίσκοπο Εμμανουήλ σαστισμένο ενώ ο δράστης του επιτίθεται.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον άλλοι δύο άνθρωποι φέρεται να μαχαιρώθηκαν στη συμπλοκή που ακολούθησε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Ουαλίας είπε ότι ο επίσκοπος Εμμανουήλ υπέστη «τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του».

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2024