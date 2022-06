ΝΑΤΟ: Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ – Ερντογάν για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, με θέμα το βέτο της Άγκυρας στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωατλαντική Συμμαχία.

Ειδικότερα, ο κ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter:

Good call with President @RTErdogan of our valued Ally #Türkiye to discuss #Finland & #Sweden's #NATO applications. We agreed to continue the talks in Brussels and Madrid next week.

«Καλή επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν του πολύτιμου συμμάχου μας της Τουρκίας για να συζητήσουμε τις αιτήσεις της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες και τη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα».