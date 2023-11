Μπέβερλι Χιλς: Εως και 100.000 δολάρια «χτυπά» η μπλούζα που φορούσε η Νταϊάνα στον αρραβώνα της

Ό,τι έχει αγγίξει η Νταϊάνα συνεχίζει και πουλάει, αποδεικνύοντας την επίδραση που έχει ακόμη η μελαγχολική πρικίπισσα στον κόσμο.

Πρόσφατη απόδειξη η μπλούζα που φορούσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας στο πορτρέτο του αρραβώνα της, η οποία βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Julien's Auctions στο Μπέβερλι Χιλς τον Δεκέμβριο και μπορεί να πωληθεί έως και 100.000 δολάρια.

Princess Diana’s 1981 engagement portrait blouse could sell for £79,000 at auction https://t.co/GIN1M1Sa2p

Η Lady D φόρεσε την συγκεκριμένη μπλούζα το 1981 για φωτογράφιση, με την οποία ανακοίνωνε επίσημα τον αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Κάρολο, διάδοχο του βρετανικού θρόνου, νυν βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου 1981 του περιοδικού Vogue ήταν από την κάμερα του Άντονι Άρμστρονγκ-Τζόουνς, 1ο κόμη του Σνόουντον, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, αδερφή της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Το 2019 ήταν μεταξύ των εκθεμάτων στο Παλάτι του Κένσινγκτον στην έκθεση «Diana: Her Fashion Story». Το φημισμένο ένδυμα, που φορούσε η πριγκίπισσα, απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο Σνόουντον και δημιουργήθηκε από τους σχεδιαστές David και Elizabeth Emanuel, οι οποίοι έπειτα σχεδίασαν και το νυφικό της Νταϊάνα. Οι σχεδιαστές δημιούργησαν την μπλούζα επαναχρησιμοποιώντας ένα από τα φορέματά τους, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Princess Diana ‘engagement’ blouse could fetch up to $200K at auction https://t.co/dDlxyCTp74 pic.twitter.com/BdlM2xwlQg

— New York Post (@nypost) November 25, 2023