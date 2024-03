Μόσχα: Με Φρανκ Σινάτρα και Εξολοθρευτή το τελευταίο αντίο στον Αλεξέι Ναβάλνι

Υπό τους ήχους του My Way του Φρανκ Σινάτρα κηδεύτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Αλεξέι Ναβάλνι στη Μόσχα.

Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο Μπορισκόφσκογιε, ενώ τον Φρανκ Σινάτρα διαδέχθηκε το μουσικό θέμα από την ταινία ο Εξολοθρευτής 2.

«Πίστευε ότι η ταινία αυτή ήταν η καλύτερη στον κόσμο», είπε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις.

Η μητέρα του Ναβάλνι, Λουντμίλα, και ο πατέρας του, Ανατόλι, έσκυψαν πάνω από το ανοιχτό φέρετρό του για να τον φιλήσουν για τελευταία φορά, ενώ μια μικρή ομάδα μουσικών έπαιζε.

Πλήθος κόσμους έσπευσε να χαϊδέψει το πρόσωπό του πριν ένας ιερέας τοποθετήσει απαλά ένα λευκό σάβανο πάνω του και το φέρετρο κλείσει.

Όσοι κατάφεραν να μπουν στο κοιμητήριο έριχναν μια χούφτα χώμα στον τάφο του, ενώ έξω από το νεκροταφείο χιλιάδες υποστηρικτές του περίμεναν μπουν για να αποχαιρετίσουν τον Ρώσο πολιτικό.

Στη συνέχεια, οι αρχές λίγα λεπτά πριν κλείσει το νεκροταφείο επέτρεψαν στους υποστηρικτές του να μπουν στο νεκροταφείο για να αποχαιρετίσουν τον Αλεξέι Ναβάλνι.

Cemetery workers prepare a coffin trolley at Moscow's Borisovo cemetery ahead of the burial of Alexei Navalny.

Στην εκκλησία

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στην περιοχή Μαρίινο της Μόσχας, παρουσία χιλιάδων κόσμου.

Oι κάμερες δεν επιτρεπόταν να κινηματογραφούν την εξόδιο ακολουθία μέσα στην εκκλησία. Μια φωτογραφία, που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το ανοιχτό φέρετρο του Ναβάλνι.

A Moscow Times reporter is outside the Russian Orthodox church in Maryino, Moscow, where Alexei Navalny's public memorial is set to begin in minutes.

MT is live-blogging the memorial service here: https://t.co/l0OOV5y8Lp pic.twitter.com/MVgjFEhJD1

— The Moscow Times (@MoscowTimes) March 1, 2024