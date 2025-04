Μασκ: Οι «λεγεώνες μωρών» που θέλει για να σώσει την ανθρωπότητα και οι τακτικές του για να το πετύχει

Σύμφωνα με την ζοφερή θεώρηση του κόσμου από τον Έλον Μασκ, ο πολιτισμός απειλείται από τη μείωση του πληθυσμού. Και είναι αποφασισμένος να διορθώσει την κατάσταση με το να «σπείρει» στη Γη περισσότερους ανθρώπους με υψηλή νοημοσύνη, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην Wall Street Journal.

Ο Έλον Μασκ έχει τουλάχιστον 14 παιδιά με τέσσερις γυναίκες. Αλλά αρκετές πηγές που βρίσκονται κοντά στον επιχειρηματία της τεχνολογίας δήλωσαν ότι πιστεύουν πως ο πραγματικός αριθμός των παιδιών του είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που είναι δημοσίως γνωστός.

Το κίνημα του προναταλισμού και ο Άρης

Όπως έχει προειδοποιήσει o δισεκατομμυριούχος, «ο πολιτισμός θα καταρρεύσει» αν οι άνθρωποι δεν αρχίσουν να κάνουν περισσότερα παιδιά.

Άποψη που έχει επικρατήσει στους κύκλους της Δεξιάς με τον όρο προναταλισμός. Το κίνημα του προναταλισμού, αποτελείται από ανθρώπους που ανησυχούν για το ποσοστό γεννήσεων και επιθυμούν να εφαρμόσουν πολιτικές λύσεις για το πρόβλημα.

Το σχέδιο του Μασκ για τη δημιουργία μωρών, σχετίζεται και με την επιθυμία του να φτάσει στον Άρη. Όπως έγραψε στο X, η διαπλανητική μετακίνηση των ανθρώπων είναι «ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης της ανθρωπότητας και όλης της ζωής όπως την ξέρουμε».

Οι εταιρείες του έχουν συσταθεί για να υπηρετήσουν αυτή την ιδέα: Ο κύριος στόχος της SpaceX είναι να κατασκευάσει διαστημικό σκάφος ικανό να πάει στον Άρη, με τις άλλες εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, να βοηθούν στη χρηματοδότηση του σχεδίου.

Στρατολόγηση παρένθετων μητέρων

Ο δισεκατομμυριούχος, όταν αναφέρεται στους απογόνους του, κάνει λόγο για «λεγεώνα».

Και, «για να φτάσουμε στο επίπεδο λεγεώνας πριν από την Αποκάλυψη», έγραψε σε μήνυμα που έχει στην διάθεσή της η Wall Street Journal, προς την συγγραφέα, Άσλει Σεντ Κλερ, με την οποία έχει κάνει ένα παιδί (που πάντως δεν έχει αναγνωρίσει) «θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παρένθετες μητέρες».

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η WSJ, έχει στρατολογήσει υποψήφιες μητέρες μέσω της πλατφόρμας X.

Το «δράμα του χαρεμιού»

Όπως επίσης ανέφερε η Σεντ Κλερ, την έχει πλησιάσει γυναίκα που ο Μασκ είχε προσκαλέσει να γεννήσει το παιδί του, και της μίλησε για το «δράμα του χαρεμιού» του Μασκ στο οποίο είχε παγιδευτεί.

