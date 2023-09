Μαρόκο: Στους 1.305 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του ΥΠΕΣ

Στους 1.305 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Μαρόκο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, κατά τον νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας.

Right now, there's an earthquake with a magnitude of 6.5 & 6.8 in 🇲🇦 Morocco

A friend in Casablanca says we're still shaking

The earthquake is coming from the ocean

May Allah help them.

