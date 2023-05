Μακελειό στο Βελιγράδι: Ο 14χρονος σκότωσε 8 συμμαθητές του (βίντεο)

Τον θάνατο έσπειρε ένας 14χρονος μαθητής σε δημοτικό σχολείο στο κέντρο του Βελιγραδίου σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές στα σερβικά ΜΜΕ, ένας σχολικός φύλακας και οκτώ μαθητές έπεσαν νεκροί από τα πυρά του αγοριού, αν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο μόνο για τραυματισμό πέντε παιδιών.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο μαθητής της 7ης τάξης εισήλθε στο κτήριο του σχολείου στις 8:40 το πρωί φορώντας μια μαύρη κουκούλα. Αρχικά άνοιξε πυρ εναντίον του φύλακα, με τον οποίο είχε μια λογομαχία, και μετά άρχισε να πυροβολεί μαθητές και καθηγητές στον διάδρομο και μέσα στην τάξη της ιστορίας.

Έξι ακόμη παιδιά και μια δασκάλα ιστορίας τραυματίστηκαν από την επίθεση. Η εκπαιδευτικός αυτήν την ώρα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας της παραμένει άγνωστη.

Η στιγμή της σύλληψης του 14χρονου

Νωρίτερα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον 14χρονο δράστη της επίθεσης που χρησιμοποίησε το πιστόλι του πατέρα του, πυροβολώντας κατά μαθητών, εκπαιδευτικών και μελών της ομάδας φύλαξης του δημοτικού σχολείου Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ στη συνοικία του κεντρικού Βελιγραδίου, Βράτσαρ.

LIVE: Reports of shooting at an elementary school in Belgrade https://t.co/wlWQAkpbvs

Τα σερβικά ΜΜΕ έχουν δώσει μια πρώτη φωτογραφία του μαθητή που πυροβόλησε στο σχολείο. Τα κίνητρα του 14χρονου δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμη.

Το δίκτυο Prva TV αναφέρει επίσης ότι ο 14χρονος έφερε και εκρηκτικά στο σακίδιό του, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι στην τσάντα υπήρχε ένα ακόμα όπλο.

Το σχολείο είναι αποκλεισμένο από την Αστυνομία, με τα ασθενοφόρα να είναι συγκεντρωμένα μπροστά από το κτίριο.

BREAKING: A 14 year old boy has opened fire in a school in central Belgrade this morning.https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/kpNR4i3KN5

— Sky News (@SkyNews) May 3, 2023