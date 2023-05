Νέο μακελειό στις ΗΠΑ καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο McDonald's στην πόλη Moultrie, στην πολιτεία της Τζόρτζια, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς.

Η αστυνομία ανταποκρίνεται σε πολλές άλλες τοποθεσίες σε όλο το Moultrie. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι εμπλέκεται ο ίδιος ένοπλος στα δύο ξεχωριστά περιστατικά.

«Διερευνούμε πολλά περιστατικά και υπάρχουν θύματα» ανέφερε αστυνομικός. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια σύλληψη ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή μέχρι νεωτέρας. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς και είδαν ανθρώπους να τρέχουν από το σημείο.

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή είναι έντονη με πάνοπλους αστυνομικούς. Ο δράστης και τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

