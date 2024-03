Μακελειό στη Μόσχα: Συνελήφθη ύποπτος για τις επιθέσεις

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές στη Μόσχα για τον εντοπισμό των ενόπλων που σκόρπισαν τον θάνατο σε συναυλιακό χώρο στη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ έχει γίνει μια σύλληψη ενός υπόπτου.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε άτομα, τα οποία από το φουαγιέ και μέσα από την αίθουσα του συναυλιακού χώρου στη Μόσχα, άνοιξαν πυρ κατά των ανυποψίαστων ανθρώπων με απολογισμό τουλάχιστον 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν και εκρηκτικά, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά στο κτήριο. Οι εικόνες από το σημείο είναι σοκαριστικές με ανθρώπους να κείτονται νεκροί στο δρόμο και το κτίριο να φλέγεται.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Μόσχα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Μόσχα μετά την επίθεση ενόπλων σε αίθουσα εκδηλώσεω στη Μόσχα. Συγκεκριμένα σε ισχύ τέθηκε το σχέδιο «Ζάρια» και κλήθηκαν όλοι οι Ρώσοι στρατιωτικοί να επιστρέψουν μέσα σε μία ώρα στις μονάδες τους προκειμένου να τεθούν σε επιφυλακή.

Μάλιστα οι επιχειρήσεις εκκένωσης, λόγω φόβου επέκτασης των επιθέσεων, είναι τόσο διευρυμένες που ακόμη κι εμπορικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη έχουν εκκενωθεί.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall - two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.

Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024