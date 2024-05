Λωρίδα της Γάζας: Εντοπίστηκαν οι σοροί τριών ομήρων που είχαν δολοφονηθεί

Ισραηλινές δυνάμεις ανέσυραν από τη Λωρίδα της Γάζας τις σορούς τριών ομήρων που δολοφονήθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο Χαγκάρι έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών ομήρων: Πρόκειται για την Σάνι Λουκ, την Αμίτ Μπουσκίλα και τον Ιτζάκ Γκελερέντερ.

Shani Louk, Amit Buskila and Yitzhak Gelernter were kidnapped and murdered by Hamas terrorists on October 7 from the Nova Music Festival.

Overnight, our troops recovered their bodies and brought them back home to Israel.

We will continue operating to bring all of our hostages… pic.twitter.com/ya8IoZ8Dvb

— Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2024