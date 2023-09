Λονδίνο: Μεγάλη διαδήλωση για την επιστροφή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χιλιάδες υποστηρικτές της επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαδήλωσαν σήμερα Σάββατο στο κεντρικό Λονδίνο.

Στην πορεία συμμετείχαν γύρω στους 3.000 άνθρωποι με τελικό προορισμό όπως αναφέρει ο Independent στην πλατεία του Κοινοβουλίου όπου ομιλητές, ανάμεσά τους και ο Βέλγος πρώην πρωθυπουργός Γκι Φερχόφστατ απευθύνθηκαν στο συγκεντρωμένο πλήθος.

In London today… with thousands and thousands to call for the return of the UK into the EU after the Brexit disaster !

🇬🇧 🇪🇺 pic.twitter.com/jJEQnOJNmm

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) September 23, 2023

Η πορεία έγινε στον απόηχο της αποκάλυψης από τον Independent ότι ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε κρυφά με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το Brexit. Όπως είπε θέλει να βελτιώσει την συμφωνία για το Brexit και όχι να διαπραγματευθεί την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Κοινό Νόμισμα και την τελωνειακή ένωση.

Με τη σειρά του η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής Τέρι Ράιντκε σημειώνει: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τέλεια και το γνωρίζουμε. Βλέπουμε το αυξανόμενο κόστος ζωής, βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και πόσο δύσκολη είναι η γεωπολιτική κατάσταση. Οι Ευρωπαίοι δυσκολεύονται. Γι' αυτό τώρα είναι ακόμη πιο σημαντικό να υπάρχει ενότητα».

