Λονδίνο: Ακτιβιστές βανδάλισαν το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου

Ακτιβιστές της οργάνωσης Animal Rising βανδάλισαν σήμερα Τρίτη (11/6) το νέο επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου σε μια γκαλερί του Λονδίνου, καλύπτοντας το κεφάλι του Βρετανού μονάρχη με το πρόσωπο του χαρακτήρα Ουάλας, από τη σειρά κινουμένων σχεδίων Ουάλας και Γκρόμιτ.

Σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ η φιλοζωική οργάνωση, διακρίνονται δύο ακτιβιστές να καλύπτουν το κεφάλι του βασιλιά με το πρόσωπο του Ουάλας, αφήνοντας ένα μήνυμα με το οποίο κατήγγειλαν τη «βάναυση μεταχείριση» των ζώων στα αγροκτήματα που είναι πιστοποιημένα από την RSCPA, τη Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας σε βάρος των ζώων (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily

‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB

