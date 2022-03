Κορωνοϊός - Κίνα: Σε καραντίνα το επιχειρηματικό κέντρο της Σενζέν - Νέα «έκρηξη» κρουσμάτων

Η κυβέρνηση της Κίνας απάντησε την Κυριακή στην απότομη αύξηση των μολύνσεων από τον κορωνοϊό, κλείνοντας το νότιο επιχειρηματικό κέντρο της Σενζέν, μια πόλη 17,5 εκατομμυρίων κατοίκων, και περιόρισε την πρόσβαση στη Σαγκάη αναστέλλοντας τη συγκοινωνία με λεωφορεία.

Όλοι στη Σενζέν, ένα χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό κέντρο που βρίσκεται κοντά στο Χονγκ Κονγκ, θα υποβληθούν σε τρια τεστ αφού αναφέρθηκαν 60 νέα κρούσματα την Κυριακή.

Όλες οι επιχειρήσεις εκτός από αυτές που προμηθεύουν τρόφιμα, καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης έλαβαν εντολή να κλείσουν ή να εργαστούν από το σπίτι.

Οι αριθμοί κρουσμάτων κορωνοϊού στην τελευταία «έκρηξη» μόλυνσης στην Κίνα, είναι χαμηλοί σε σύγκριση με άλλες χώρες και με το Χονγκ Κονγκ, το οποίο ανέφερε περισσότερα από 32.000 κρούσματα την Κυριακή.

Ωστόσο, οι αρχές της ηπειρωτικής χώρας εφαρμόζουν μια στρατηγική «μηδενικής ανοχής» και έχουν ολόκληρες πόλεις έχουν προχωρήσει σε lockdown για να βρουν και να απομονώσουν όλα τα κρούσματα.

Σημειώνεται πως η Σενζέν φιλοξενεί μερικές από τις πιο εξέχουσες εταιρείες της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei Technologies Ltd., της μάρκας ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD Auto, την Ping An Insurance Co. και την Tencent Holding, χειριστή της δημοφιλούς υπηρεσίας μηνυμάτων WeChat.

