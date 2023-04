Κολομβία: Κατέρρευσε γέφυρα – Νεκροί δυο αστυνομικοί

Δυο αστυνομικοί σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε οδική γέφυρα στη δυτική Κολομβία, ανακοίνωσαν οι αρχές, οι οποίες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για επίθεση.

Οχήματα, ανάμεσά τους τρία της αστυνομίας και φορτηγό δημόσιας χρήσης, έπεσαν στο κενό όταν ξαφνικά κατέρρευσε τμήμα της γέφυρας που συνδέει την Κινδίο και τη Βάγιε ντελ Κάουκα περνώντας πάνω από τον ποταμό Λα Βιέχα προχθές Τετάρτη.

Δυο φορτηγά της αστυνομίας φορτωμένα με όπλα, άλλα δύο που μετέφεραν διάφορα υλικά και ακόμη ένα όχημα ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, ανέφεραν οι αρχές, κάνοντας λόγο για δυο αστυνομικούς νεκρούς και δεκαπέντε τραυματίες.

Τρομακτικές εικόνες, τραβηγμένες με κινητά τηλέφωνα μερικές στιγμές μετά το δυστύχημα, κάνουν τον γύρο των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία αιτία», είπε ο διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας υποδομών (ANI), ο Γουίλιαμ Καμάργο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε κολομβιανό ραδιοφωνικό σταθμό.

🚨#BREAKING: At least two police officers killed, 15 people injured after bridge collapse near La Tebaida, #Colombia, official says; extent of injuries unknown pic.twitter.com/p84EzMDrRx

